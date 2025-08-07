Ричмонд
Двое детей пострадали при опрокидывании квадроцикла в Башкирии

В Башкирии перевернулся квадроцикл с двумя детьми.

Источник: Комсомольская правда

В селе Иглино произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает республиканский Госкомитет по ЧС. Как стало известно, квадроцикл, на котором находились два мальчика 13 и 10 лет, перевернулся во время движения.

Пострадавших детей экстренно доставили в больницу. Состояние школьников сейчас оценивается как стабильное, за их здоровьем наблюдают врачи.

Согласно статистике ведомства, по данным системы «112», с января зафиксировано более 155 аналогичных инцидентов с участием квадроциклов на территории Башкирии.

