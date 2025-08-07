Самарские школы приглашают присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

1 сентября в День знаний в России вновь пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов», организованная фондом «Алёша». Самарские школы могут присоединиться к инициативе.
Суть акции — вместо множества букетов подарить учителю один общий от класса, а сэкономленные средства направить на помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда.
Собранные деньги пойдут на покупку медицинского оборудования, колясок, лечебного питания и оплату работы специалистов, которые помогают детям — от врачей до психологов.
В 2024 году в акции приняли участие школьники из 720 населённых пунктов, было собрано более 32 млн рублей, что помогло спасти 24 ребёнка.
Чтобы участвовать, нужно оставить заявку на сайте фонда. Волонтёры расскажут, как сделать пожертвование и получить памятные подарки для класса. Также фонд проведёт для участников «Урок добра».
