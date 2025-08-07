Омский монастырь передали из частных рук в собственность РПЦ

По результатам системного анализа представленных в материалы дела документов судами установлено, что учетной документацией православной церкви, начиная с рубежа XIX — XX веков и до настоящего времени, подтверждается, что спорный объект был возведен как здание религиозного назначения (Покровский мужской монастырь) в 1901 — 1902 году, при установлении советской власти был изъят и фактически используется религиозной организацией по назначению с 2007 года", — рассказали в суде.