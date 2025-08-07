Омский монастырь передали из частных рук в собственность РПЦ

Объединенная пресс-служба судов Омской области сообщила в четверг, 7 августа 2025 года, что Омский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционным жалобам на решение Советского районного суда Омска в отношении здания Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
«Судами установлено, что в 2021 году Вечкановым В. В. по договору купли-продажи, заключенному с АО “Учебно-опытное хозяйство № 1”, приобретены ряд объектов недвижимости, в том числе земельный участок, на котором расположено здание с адресом: г. Омск, ул. Студенческая, д. 19. Согласно представленным материалам, здание является келейным корпусом Покровского мужского монастыря, где в настоящее время размещен Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
По результатам системного анализа представленных в материалы дела документов судами установлено, что учетной документацией православной церкви, начиная с рубежа XIX — XX веков и до настоящего времени, подтверждается, что спорный объект был возведен как здание религиозного назначения (Покровский мужской монастырь) в 1901 — 1902 году, при установлении советской власти был изъят и фактически используется религиозной организацией по назначению с 2007 года", — рассказали в суде.
Советский районный суд Омска с учетом определения судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда признал право собственности на здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы за религиозной организацией «Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Как заявляется, часть земельного участка, занятая зданием Храма и необходимая для его использования, истребована из незаконного владения Вечканова В. В. и передана в собственность религиозной организации.