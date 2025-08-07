Ричмонд
Коммунальщики завершили ремонт водовода на севере Волгограда

Ремонтные работы на участке системы водоснабжения проводились в Краснооктябрьском районе.

В ночь с 6 на 7 августа специалисты осуществляли восстановительные мероприятия на трубопроводе подачи холодного водоснабжения около дома № 143а на ул. Менделеева в Волгограде. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

На время работ ограничивалось движение транспорта от дома № 143 и до № 174 на ул. Менделеева. Также прекращалась подача холодной воды в некоторые дома.

После ремонтных работ водоснабжение восстановили, котлован был засыпан. Участок дорожной сети вновь открыт для движения автотранспорта.

Работы проводились ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей.