Коммунальщики завершили ремонт водовода на севере Волгограда

В ночь с 6 на 7 августа специалисты осуществляли восстановительные мероприятия на трубопроводе подачи холодного водоснабжения около дома № 143а на ул. Менделеева в Волгограде. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.
На время работ ограничивалось движение транспорта от дома № 143 и до № 174 на ул. Менделеева. Также прекращалась подача холодной воды в некоторые дома.
После ремонтных работ водоснабжение восстановили, котлован был засыпан. Участок дорожной сети вновь открыт для движения автотранспорта.
Работы проводились ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей.