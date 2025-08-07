Диетолог назвала ежедневную норму арбузов и дынь

Безопасная порция арбуза — до 200 граммов в день, дыни — от 150 до 250 граммов. При этом важно учитывать общее состояние здоровья.
Тем, кто страдает сахарным диабетом или имеет лишний вес, лучше ограничить количество: сладкие плоды быстро поднимают уровень глюкозы в крови. Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует соблюдать осторожность из-за возможного дискомфорта. Беременным стоит контролировать объем, чтобы избежать задержки жидкости в организме. Детям до двух-трех лет арбуз и дыню можно давать только в небольших порциях и под наблюдением.
Игнатьева советует не включать продукты в рацион по вечерам. Арбуз и дыня могут вызывать вздутие, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, учащенное мочеиспускание и утренние отеки.
Эксперт также дала рекомендации по выбору качественных плодов. У спелого арбуза должны быть сухой хвостик, тяжелый вес и желтое пятно на боку, которое говорит о вызревании на грядке. При постукивании по арбузу слышен звонкий звук.
Игнатьева подчеркнула: арбуз и дыня действительно способствуют выведению лишней жидкости и нормализации стула благодаря высокому содержанию воды, магния и калия. Но считать их полноценными очищающими продуктами не стоит. Настоящая детоксикация возможна только при слаженной работе печени, почек, кишечника и лимфатической системы. Для этого требуется комплексный подход: сбалансированное питание, режим, качественный сон, снижение стресса и физическая активность.