Диетолог назвала ежедневную норму арбузов и дынь

Тем, кто страдает сахарным диабетом или имеет лишний вес, лучше ограничить количество: сладкие плоды быстро поднимают уровень глюкозы в крови. Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует соблюдать осторожность из-за возможного дискомфорта. Беременным стоит контролировать объем, чтобы избежать задержки жидкости в организме. Детям до двух-трех лет арбуз и дыню можно давать только в небольших порциях и под наблюдением.