Диетолог назвала ежедневную норму арбузов и дынь

Арбуз и дыня приносят пользу только при умеренном потреблении и правильном времени приема. Об этом сообщила специалист по рациональному питанию Кира Игнатьева в беседе с Известиями.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Арбузы, дыни, чеснок, тыквы на прилавке на базаре
Источник: Image by Freepik

Безопасная порция арбуза — до 200 граммов в день, дыни — от 150 до 250 граммов. При этом важно учитывать общее состояние здоровья.

Тем, кто страдает сахарным диабетом или имеет лишний вес, лучше ограничить количество: сладкие плоды быстро поднимают уровень глюкозы в крови. Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует соблюдать осторожность из-за возможного дискомфорта. Беременным стоит контролировать объем, чтобы избежать задержки жидкости в организме. Детям до двух-трех лет арбуз и дыню можно давать только в небольших порциях и под наблюдением.

По словам специалиста, оптимально есть их в первой половине дня, сразу после завтрака или в виде перекуса, в сочетании с правильными жирами, например с горстью орехов.

Игнатьева советует не включать продукты в рацион по вечерам. Арбуз и дыня могут вызывать вздутие, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, учащенное мочеиспускание и утренние отеки.

Эксперт также дала рекомендации по выбору качественных плодов. У спелого арбуза должны быть сухой хвостик, тяжелый вес и желтое пятно на боку, которое говорит о вызревании на грядке. При постукивании по арбузу слышен звонкий звук.

Хорошая дыня имеет насыщенный аромат, особенно в области хвостика. Кожура сухая, без зеленых пятен. Признаками зрелости также считаются четкая сетка рисунка и легкое отделение плодоножки.

Игнатьева подчеркнула: арбуз и дыня действительно способствуют выведению лишней жидкости и нормализации стула благодаря высокому содержанию воды, магния и калия. Но считать их полноценными очищающими продуктами не стоит. Настоящая детоксикация возможна только при слаженной работе печени, почек, кишечника и лимфатической системы. Для этого требуется комплексный подход: сбалансированное питание, режим, качественный сон, снижение стресса и физическая активность.