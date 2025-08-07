Места для хранения гаджетов готовы во всех школах Минска и области

Согласно обновленным Правилам безопасности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, с 1 сентября 2025 года все школы в республике станут свободными от гаджетов.
Если говорить о школах Минска, то да, все учреждения общего среднего образования готовы к этому нововведению. Они оборудованы соответствующими ячейками, которые будут запираться на ключ. Ведется работа с педагогическими работниками по механизму организации хранения и выдачи телефонов после уроков. В принципе да, все необходимые условия созданы.
То же самое касается школ Минской области, где весной были проведены родительские собрания по этому вопросу.
Определены места хранения, ответственные лица. Ясно, что будет видеонаблюдение.
По его словам, некоторые школы приняли решение, что в начальных классах телефоны будут храниться в тех кабинетах, где учатся младшие школьники. Все остальные будут сдавать телефоны, ноутбуки, планшеты, умные часы и другие гаджеты в специально оборудованные шкафчики под ключ.
Школы полностью готовы, с родителями все проработано. Ну, а дальше нужно поработать над тем, чтобы ребенок не два телефона в школу приносил, но здесь больше ответственность на родителях.