Новосибирцы пожаловались на сбои в работе интернета

Пользователи различных операторов мобильной связи в Новосибирске столкнулись с проблемами доступа к мессенджерам и сайтам. Сбой затронул как мобильный, так и проводной интернет. Также жалобы поступают из различных районов области. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.