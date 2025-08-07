Новосибирцы пожаловались на сбои в работе интернета

Пользователи различных операторов мобильной связи в Новосибирске столкнулись с проблемами доступа к мессенджерам и сайтам. Сбой затронул как мобильный, так и проводной интернет. Также жалобы поступают из различных районов области. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.
Сайт DownDetector подтверждает эти сведения — за последние сутки зарегистрировано 788 жалоб, из которых 27 поступило за последний час.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцам при временных перебоях или замедлении мобильного интернета рекомендуют использовать Wi-Fi, проводной интернет, а также голосовые звонки и SMS.