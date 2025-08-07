Телеканал СТВ назвал любимый хлеб белорусов

Согласно приведенным данным, чаще всего белорусы выбирают темный хлеб — ржано-пшеничные сорта. Вместе с тем россияне отдают предпочтение белому хлебу — пшеничные виды. Кроме того, белорусские технологи придумывают хлеб и для гурманов. К примеру, диетический без сахара с отрубями и злаками, хлеб охотничий с салом, с добавлением льна и моркови.