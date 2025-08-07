Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему мы говорим во сне: ученые объяснили ночные монологи

Психологи подчеркивают: серьезно воспринимать ночные фразы не стоит. Это не признания и не подсознательные истины — просто отражение случайной активности мозга.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Рыжая девушка спит, положив руку на лицо
Источник: Freepik

Говорить во сне — обычное явление: это происходит у трети взрослых и почти у каждого ребенка. Чаще всего ночные монологи возникают при переходе между фазами сна, когда мозг работает частично: одни участки спят, другие — активны. В такие моменты и возможна бессознательная речь. Материал о причинах явления опубликовал журнал Popular Science.

Исследования показывают: чаще всего люди бормочут бессвязные фразы. Но бывают и связные реплики.

Ученые зафиксировали даже диалоги между двумя спящими. При этом в ночной речи значительно чаще, чем в дневной, звучат ругательства.

В среднем, люди ругаются во сне в шесть раз чаще, чем в реальности. Одно из исследований показало, что среди 883 фраз, произнесенных во время ночного отдыха, наиболее часто встречающимися были «нет», вопросы и ругательства. Более 21% фраз содержали отрицания, около 25% — вопросительные конструкции, а 10% включали ненормативную лексику.

Интересно, что продолжительность и содержание речи зависит от стадии сна. В фазе REM, то есть быстрого сна, — той, где происходят наиболее яркие сны, — речь становится более связной и длинной. В другие фазы фразы, как правило, короче и менее членораздельны.

Если ночные разговоры не мешают вам или партнеру, повода для тревоги нет. Но если они становятся громкими, агрессивными или сопровождаются другими расстройствами: лунатизмом, кошмарами — стоит обратиться к сомнологу.