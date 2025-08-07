Почему мы говорим во сне: ученые объяснили ночные монологи

Говорить во сне — обычное явление: это происходит у трети взрослых и почти у каждого ребенка. Чаще всего ночные монологи возникают при переходе между фазами сна, когда мозг работает частично: одни участки спят, другие — активны. В такие моменты и возможна бессознательная речь. Материал о причинах явления опубликовал журнал Popular Science.
Исследования показывают: чаще всего люди бормочут бессвязные фразы. Но бывают и связные реплики.
В среднем, люди ругаются во сне в шесть раз чаще, чем в реальности. Одно из исследований показало, что среди 883 фраз, произнесенных во время ночного отдыха, наиболее часто встречающимися были «нет», вопросы и ругательства. Более 21% фраз содержали отрицания, около 25% — вопросительные конструкции, а 10% включали ненормативную лексику.
Интересно, что продолжительность и содержание речи зависит от стадии сна. В фазе REM, то есть быстрого сна, — той, где происходят наиболее яркие сны, — речь становится более связной и длинной. В другие фазы фразы, как правило, короче и менее членораздельны.
Если ночные разговоры не мешают вам или партнеру, повода для тревоги нет. Но если они становятся громкими, агрессивными или сопровождаются другими расстройствами: лунатизмом, кошмарами — стоит обратиться к сомнологу.