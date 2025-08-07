Почему мы говорим во сне: ученые объяснили ночные монологи

В среднем, люди ругаются во сне в шесть раз чаще, чем в реальности. Одно из исследований показало, что среди 883 фраз, произнесенных во время ночного отдыха, наиболее часто встречающимися были «нет», вопросы и ругательства. Более 21% фраз содержали отрицания, около 25% — вопросительные конструкции, а 10% включали ненормативную лексику.