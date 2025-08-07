Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, куда самарцы могут добраться на «Автобусе здоровья»

Всего с начала нынешнего года услугами подобного транспорта воспользовались 220 горожан.

Источник: МК.RU Самара

Всего с начала нынешнего года услугами подобного транспорта воспользовались 220 горожан. Такие данные озвучили представители горадминистрации.

«Автобус здоровья» ездит в том числе по Октябрьскому району областного центра. По вторникам пускают по заявкам местных. На нем можно отправиться в «Центр здоровья» горбольницы № 4 и обратно. Уже провели 28 рейсов.

Прокатиться до терапевта или других специалистов на такой машине может любой совершеннолетний горожанин.

«Прежде всего, это — пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья, которым трудно самостоятельно добраться до медучреждений», — объяснил глава Октябрьского района Сергей Радько.

Инициативу реализуют с 2018 года. В ней поучаствовали 4 тыс. человек. С начала 2025-го — 220.

«С пациентами работаем комплексно, при необходимости направляем на дополнительные анализы или к профильным специалистам. Прием проходит в комфортной обстановке, всё, что необходимо, мы обязательно подсказываем. Следить за здоровьем очень важно, особенно людям старше 40 лет», — добавила главврач горбольницы № 4 Наталья Виктор.

Следующий заезд «Автобуса» состоится 19 августа. Заявки принимают до 18-го числа.

Ранее на самарской набережной прошла акция по ранней диагностике рака кожи.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.