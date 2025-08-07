Стало известно, куда самарцы могут добраться на «Автобусе здоровья»

Всего с начала нынешнего года услугами подобного транспорта воспользовались 220 горожан. Такие данные озвучили представители горадминистрации.
«Автобус здоровья» ездит в том числе по Октябрьскому району областного центра. По вторникам пускают по заявкам местных. На нем можно отправиться в «Центр здоровья» горбольницы № 4 и обратно. Уже провели 28 рейсов.
Прокатиться до терапевта или других специалистов на такой машине может любой совершеннолетний горожанин.
«Прежде всего, это — пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья, которым трудно самостоятельно добраться до медучреждений», — объяснил глава Октябрьского района Сергей Радько.
Инициативу реализуют с 2018 года. В ней поучаствовали 4 тыс. человек. С начала 2025-го — 220.
«С пациентами работаем комплексно, при необходимости направляем на дополнительные анализы или к профильным специалистам. Прием проходит в комфортной обстановке, всё, что необходимо, мы обязательно подсказываем. Следить за здоровьем очень важно, особенно людям старше 40 лет», — добавила главврач горбольницы № 4 Наталья Виктор.
Следующий заезд «Автобуса» состоится 19 августа. Заявки принимают до 18-го числа.
