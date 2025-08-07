Из Новосибирска впервые с 2022 года вылетел самолет до Геленджика

Из Новосибирска до Геленджика впервые с 2022 года вылетел самолет. Рейс выполняет авиакомпания S7. Об этом стало известно из данных онлайн-табло аэропорта Толмачево.
Напомним, аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года. С 10 июля этого года он вновь открыт для гражданской авиации, сообщили в Росавиации.
Рейсы Новосибирск — Геленджик будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а начиная с сентября — по вторникам и пятницам.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что самолет, вылетевший в Сочи, возвращается в Новосибирск из-за разгерметизации. Причиной аварийной ситуации на рейсе Новосибирск-Сочи стала разгерметизация.