Казань и Чувашию свяжут речные экскурсии на парусно-моторных катамаранах

В Чувашии планируют создать монофлот из девятиметровых парусно-моторных катамаранов для регат и экскурсий, включая поездки в Казань. Об этом сообщил глава Федерации парусного спорта республики Алексей Шлямин.
Проект предусматривает флот из девяти судов, каждый из которых рассчитан на 11 человек. Два катамарана планируют поставить до конца августа. Их протестируют в этом году.
Шлямин отметил, что маршруты будут тестироваться в этом году, чтобы зимой подготовить готовый туристический продукт на 2026 год. Рассматриваются маршруты через Новочебоксарск, Козровку, Мариинский Посад, Свияжск и Казань.
