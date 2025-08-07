Персонал с гнойниками готовил еду в кафе в Омской области

Тарский городской суд Омской области приостановил работу кафе «Жемчужина» после шокирующих находок проверки. В июле 2025 года Роспотребнадзор обнаружил, что в заведении по адресу улица Ленина, 3 персонал с гнойничковыми заболеваниями и без медкнижек готовил еду. Об этом сообщал канал t.me/rospotrebnadzor55.
Сотрудники допускались к работе без флюорографии и без обучения правилам гигиены. На кухне отсутствовало бактерицидное оборудование, разделочные доски для мяса и рыбы хранились вместе. Холодильники не имели термометров, а суточные пробы готовых блюд не отбирались. Полуфабрикаты с истекшим сроком годности использовались для приготовления пищи.
Суд постановил закрыть кухню заведения на 50 суток с 31 июля 2025 года. В этот срок включили уже наложенный ранее пятидневный запрет. Владелец кафе Сергей Газарян должен устранить все нарушения до возобновления работы.
