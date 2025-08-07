Персонал с гнойниками готовил еду в кафе в Омской области

Сотрудники допускались к работе без флюорографии и без обучения правилам гигиены. На кухне отсутствовало бактерицидное оборудование, разделочные доски для мяса и рыбы хранились вместе. Холодильники не имели термометров, а суточные пробы готовых блюд не отбирались. Полуфабрикаты с истекшим сроком годности использовались для приготовления пищи.