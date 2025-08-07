Ричмонд
Новый автобусный маршрут связал Симферополь и Брянск

С 5 августа начал работу новый межобластной автобусный маршрут, соединяющий Симферополь и Брянск.

Источник: Комсомольская правда

Об этом стало известно из сообщения министерства транспорта Республики Крым.

Путь пролегает через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Волноваху, Донецк, Белгород, Курск и Орел. Для перевозки пассажиров предоставляется комфортабельный автобус на 49 мест с кондиционером.

С автовокзала «Симферополь» автобус отправляется через день в 04:20 и прибывает в Брянск в 13:30. Обратный маршрут с автостанции Брянска также отправляется через день в 14:00, и в Симферополь автобус прибывает в 22:00.

«Стоимость билета по маршруту “Симферополь — Брянск” составляет 6500 рублей», — сообщили в региональном минтрансе.