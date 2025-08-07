Загрязняющие воздух вредные вещества выявили в Ростове

Воздух в Ростове-на-Дону оказался с примесями загрязняющих веществ. При этом гигиенические нормативы в основном не превышались, говорится в исследовании минприроды региона.
Наблюдения вели на семи стационарных станциях. В центре города и рядом с дорогами зафиксировали повышенный уровень взвешенных частиц. Диоксид серы и оксид углерода оставались ниже нормы, а диоксид азота в среднем по городу составил 1,2 ПДК.
Сероводород и оксид азота не превышали допустимых значений. Фенол в январе в районе одной из наблюдательных станции превысил норму в 2,8 раза. Довольно низкой оказалась среднегодовая концентрация сажи была, также в границах нормы оставался аммиак.
Самым проблемным оказался формальдегид, его средний уровень за год по городу достиг 6 ПДК. Кроме того, в апреле в районе одной из наблюдательных станций зафиксировали превышение гигиенической нормы в четыре раза.
Уровень загрязнения в течение года также фиксировали и в других территориях региона. Общий объем выбросов составил 247,211 тысячи тонн, что оказалось меньше, чем в 2023 и 2022 годах.