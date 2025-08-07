Россияне признались, что боятся неожиданных телефонных звонков

В опросе участвовали 1500 человек от 18 до 55 лет из городов с населением более 500 тысяч. Главным источником тревожности респонденты назвали неизвестную цель звонка. Многие воспринимают его как вторжение в личное пространство и нарушение границ.
Негативное отношение к звонкам нередко приводит к конфликтам. Каждый пятый респондент, а среди тех, кто не любит отвечать на вызовы, — каждый четвертый, попадал в спорные ситуации из-за пропущенных звонков.
Снизить напряжение могла бы простая ясность — заранее знать, зачем звонят. Также участники исследования проявили интерес к функциям, которые дают больший контроль над коммуникацией, например возможность прочитать сообщение, не уведомляя отправителя.
По словам директора сервиса Марины Саляевой, эмоциональный комфорт и уважение личных границ в цифровую эпоху становятся столь же важны, как и доступность связи.