Ветераны СВО из регионов посетили в Москве гала-концерт «Время выбрало нас»

На сцене с авторскими песнями выступили участники и ветераны СВО, волонтеры из разных регионов страны и популярные исполнители.
«Гала-концерт призван еще раз напомнить нам о славных датах истории нашей страны, примерах проявления мужества, отваги и самоотверженности соотечественников. Этот проект дает возможность действующим участникам и ветеранам СВО, членам их семей, волонтерам представить свое творчество — глубокое и чувственное», — сказала заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Зрителями концерта стали 300 ветеранов СВО из регионов России, которым оказывает помощь фонд «Защитники Отечества». Важность и необходимость таких мероприятий подчеркнул идейный вдохновитель концерта — член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Герой Советского Союза отец Киприан (Валерий Анатольевич Бурков).
«Это очень важно для молодежи, это очень важно для всего населения. Потому что из этих песен вы услышите то, что на душах наших ветеранов: что у них наболело, что они хотят выразить по отношению к противнику, к происходящим событиям. Через лирику высказываются и родственники тех, кто погиб или пропал без вести, и волонтеры, и даже очевидцы, которые увидели что-то из военных событий, пережили это внутри и в связи с этим написали стихи, которые стали песнями», — сказал он.
Проект реализуется при поддержке Министерства обороны, Государственного фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и Президентского фонда культурных инициатив.
«Благодаря фонду мы уже не первый раз в Москве на культурных событиях: до этого нас с женой приглашали на кремлевский концерт. Такие встречи и концерты помогают нам, ветеранам, отдохнуть от домашней суеты, сменить обстановку, встретиться с товарищами, почувствовать единение», — рассказал участник СВО из Тверской области Вадим Соловьев.
Фонд «Защитники Отечества» особое внимание уделяет проведению патриотических мероприятий, отвечая на запрос ветеранов и их близких на творчество и выражение себя через музыку и поэзию. В рамках соревнований «Кубок Защитников Отечества» фонд уже провел несколько фестивалей, также издан третий сборник рассказов героев спецоперации.