В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о жаре до +40 градусов

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине дня 7 августа в Ростовской области сохранится жара до +40 градусов. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

До 16 часов жителям Дона советуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки. Нужно ограничить поездки на автомобиле.

Также необходимо воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Попросить о помощи при любых происшествиях нужно по телефонам «101» или «01», а также по номеру единого телефона доверия донского управления МЧС.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе потушили двенадцать техногенных пожаров и десять возгораний сухой растительности. Также накануне на Дону действовал оранжевый уровень пожарной опасности.