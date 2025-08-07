В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о жаре до +40 градусов

Во второй половине дня 7 августа в Ростовской области сохранится жара до +40 градусов. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
До 16 часов жителям Дона советуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки. Нужно ограничить поездки на автомобиле.
Также необходимо воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Попросить о помощи при любых происшествиях нужно по телефонам «101» или «01», а также по номеру единого телефона доверия донского управления МЧС.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе потушили двенадцать техногенных пожаров и десять возгораний сухой растительности. Также накануне на Дону действовал оранжевый уровень пожарной опасности.