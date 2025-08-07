По поручению губернатора Кобзева в кампусе центра «Персей» идет капремонт

Капитальный ремонт стартовал в одном из кампусов Образовательного центра «Персей». В этих стенах школьники под руководством наставников занимаются спортом, наукой, искусством и техникой. Педагоги во время занятий развивают у ребят исследовательские навыки и активно готовят к мероприятиям федерального уровня. Так, в прошлом году семь учеников стали финалистами очной программы «Сириус. ИИ» в Образовательном центре «Сириус».