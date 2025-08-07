По поручению губернатора Кобзева в кампусе центра «Персей» идет капремонт

Капитальный ремонт стартовал в одном из кампусов Образовательного центра «Персей». В этих стенах школьники под руководством наставников занимаются спортом, наукой, искусством и техникой. Педагоги во время занятий развивают у ребят исследовательские навыки и активно готовят к мероприятиям федерального уровня. Так, в прошлом году семь учеников стали финалистами очной программы «Сириус. ИИ» в Образовательном центре «Сириус».
Работы проводятся по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. На обновление инженерных сетей и холодного водоснабжения выделено около 78 млн рублей из регионального бюджета. Системы 80-х годов бесспорно устарели. Новые позволят проводить образовательные программы на базе центра круглый год и без перебоев. Подрядчик планирует завершить ремонт до наступления морозов.
Уже этой осенью «Персей» возобновит профильные смены для одаренных и талантливых школьников Приангарья.
Напомним, Образовательный центр «Персей» был создан по национальному проекту «Образование» (основа нацпроекта «Молодежь и дети» с 2025 года). Здания обеспечены уникальным оборудованием для занятий по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт». Ежегодно здесь проводится более ста мероприятий, включая региональные конкурсы и фестивали, а также форумы и слеты.