В Омском ГАУ завершился прием на бюджетные места

В этом году университет принял 91 абитуриента из 25 регионов России (в том числе из Новосибирской, Тюменской, Томской областей, Бурятии, Удмуртии и Башкирии). Кроме того, вуз пополнился 83 иностранными студентами из Республики Казахстан, Киргизии и Таджикистана.