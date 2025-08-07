В Омском ГАУ завершился прием на бюджетные места

Омский государственный аграрный университет завершил приемную кампанию на бюджетные места в 2025 году. На 912 доступных мест по программам бакалавриата и специалитета поступило свыше 10 000 заявлений.
Наибольшей популярностью среди абитуриентов в 2025 году пользуются такие направления подготовки, как ветеринария, агроинженерия, зоотехния, агрономия, биотехнология и прикладная геодезия.
В этом году университет принял 91 абитуриента из 25 регионов России (в том числе из Новосибирской, Тюменской, Томской областей, Бурятии, Удмуртии и Башкирии). Кроме того, вуз пополнился 83 иностранными студентами из Республики Казахстан, Киргизии и Таджикистана.
В списках зачисленных также 40 участников СВО и их детей, которые воспользовались приоритетным правом зачисления по отдельной квоте. По целевому приему закрыта вся квота — 182 абитуриента были зачислены благодаря тесному взаимодействию университета с профильными организациями.