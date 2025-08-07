В Китае девушка вышла из комы, узнав о зачислении в университет

Как сообщили в SCMP, незадолго до ухудшения состояния Цзянь сдала национальный экзамен — гаокао. Уже в июле у нее появились жар и боли в груди, после чего девушка обратилась за медицинской помощью. Спустя несколько дней она впала в кому. Врачи подключили ее к оборудованию и перевели в реанимацию.