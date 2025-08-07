В Китае девушка вышла из комы, узнав о зачислении в университет

Как сообщили в SCMP, незадолго до ухудшения состояния Цзянь сдала национальный экзамен — гаокао. Уже в июле у нее появились жар и боли в груди, после чего девушка обратилась за медицинской помощью. Спустя несколько дней она впала в кому. Врачи подключили ее к оборудованию и перевели в реанимацию.
Финансовое положение семьи осложнило ситуацию. Отец Цзянь пострадал в ДТП в 2023 году, получил инвалидность и не работает. Мать торгует едой на улице, младший брат учится в школе. На лечение девушки семья уже потратила более 200 тысяч юаней — больше двух миллионов рублей, занимая деньги у знакомых.
На восьмой день комы отец получил письмо о зачислении дочери в Транспортный университет Хуанхэ. Он принес его в больницу и прошептал: «Ты поступила. Мы так гордимся тобой». В этот момент он заметил, как у дочери дрогнули веки.
На следующий день Цзянь пришла в сознание и смогла показать жест «ОК» в видеозвонке с родителями. Врачи называют это чудом: функции сердца полностью восстановились, состояние стабилизировалось. Причину столь резкого улучшения они объяснить не могут.
По словам отца, несмотря на долги, он готов сделать все, чтобы девушка могла начать учебу: «Это ее мечта, и я помогу ей ее осуществить».