Что ждет Малый Талдыколь по новому Генплану Астаны — ответ министра

Что касается моего отношения к Талдыколю, да, я считаю, что Талдыколь должен быть сохранен. Если (Минводы — прим. ред) отказались в согласовании Генерального плана, то застройку делать невозможно, потому что потом делается проект детальной планировки, куда там дома или офисы сажаются, и так далее. Если позиция ведомства будет твёрдой, никакое строительство на этой территории осуществить не получится.