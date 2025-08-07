Омский суд вернул епархии здание исторического монастыря

В ходе разбирательств было установил, что объект более века принадлежал церкви и был изъят при советской власти. С 2007 года постройка вновь используется для богослужений. В связи с этим иск епархии удовлетворили полностью. Здание, в котором сегодня располагается храм, а также необходимый для его использования участок истребовали у бизнесмена и передали православной организации.