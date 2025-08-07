Омский суд вернул епархии здание исторического монастыря

Омский облсуд окончательно разрешил многолетний спор о принадлежности 124-летнего здания храма Покрова Пресвятой Богородицы. Коллегия подтвердила решение о признании права собственности местной епархии на исторический объект. Об этом сообщил 7 августа канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
Конфликт возник после того, как в 2021 году предприниматель Виктор Вечканов купил у АО «Учебно-опытное хозяйство № 1» земельный участок по адресу улица Студенческая, 19. Там расположен келейный корпус бывшего Покровского мужского монастыря. Епархия оспорила сделку, представив документы, подтверждающие религиозное назначение здания с момента постройки в 1901—1902 годах.
В ходе разбирательств было установил, что объект более века принадлежал церкви и был изъят при советской власти. С 2007 года постройка вновь используется для богослужений. В связи с этим иск епархии удовлетворили полностью. Здание, в котором сегодня располагается храм, а также необходимый для его использования участок истребовали у бизнесмена и передали православной организации.
