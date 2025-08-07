Средний балл по ЕГЭ при поступлении в вузы Петербурга вырос до 81

Средний балл по ЕГЭ при поступлении в вузы города на Неве вырос до 80−81. Это очень высокий показатель по всей России. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.
— В среднем конкурс по высшим учебным заведениям Северной столицы по поданным заявлениям составляет более 20 человека на место. Есть направления и специальности, по которым конкурс традиционно большой, — добавил Демидов.
Тем не менее вузы Петербурга пользуются заметной востребованностью не только у российских абитуриентов, но и зарубежных. Так, количество поданных ими заявлений в 2025 году увеличилось на 3000, достигнув в общей сложности 13 000.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о рекордах подходящей к своему завершению приемной кампании в вузы Северной столицы. Впервые за их историю было подано более 1 миллиона заявок. Вместе с тем растет количество бюджетных мест, особенно на приоритетные для современной экономики специальности.