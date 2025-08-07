Ричмонд
В школах Татарстана с 1 сентября запустят проект «Физико-химический прорыв»

Он будет реализован по поручению главы республики Рустама Минниханова.

Источник: Комсомольская правда

В татарстанских школах с началом нового учебного года стартует проект «Физико-химический прорыв». Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

По словам Хадиуллина, проект будет реализован по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова. В рамках этого проекта будет уделено особое внимание углубленному изучению физики и химии.

В регионе уже успешно реализуется проект «Физико-математический прорыв». В рамках этого проекта учителя и школы получают гранты для создания профильных классов, закупки оборудования и проведения мероприятий. Развитие системы образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Напомним, в Казани подготовка к школе обойдется в среднем в 13 тысяч рублей. Продажи школьных принадлежностей значительно выросли.