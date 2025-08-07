Ричмонд
С 1 сентября 2025 года в РФ изменятся правила приема на платное обучение в вузы

С 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать закон о регулировании платного приёма в вузы.

С 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать закон о регулировании платного приёма в вузы. Документ наделяет правительство полномочиями устанавливать правила формирования стоимости обучения, количества платных мест и перечня направлений подготовки. Об этом напомнила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Закон подписан президентом 23 мая. По словам Харченко, цель — не ограничения, а повышение качества образования. Теперь будет устанавливаться минимальный конкурс даже на платные места. Это должно сократить приём на невостребованные специальности.

Ранее вузы сами определяли план платного набора — без строгого контроля. С 2025 года цифры будут согласовываться с учредителями (18 федеральных органов) и контролироваться.

6 февраля Владимир Путин на совете по науке и образованию заявил о необходимости сократить приём на платной основе на направления, не востребованные экономикой. Он отметил избыток юристов и экономистов, которые не находят работу после выпуска.

Первый зампред комитета по просвещению Михаил Берулава поддержал инициативу: государство должно влиять на подготовку нужных специалистов.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что регулирование затронет все вузы, но главные проблемы остаются в экономике, управлении и юриспруденции. Несмотря на избыток выпускников, не хватает квалифицированных кадров. Цель — ликвидировать некачественные гуманитарные программы и сократить разрыв между подготовкой специалистов и потребностями рынка.

