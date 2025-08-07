В Красноярске согласовали эскизы школы на Южном берегу

В Красноярске разработчики представили комиссии по архитектурно-градостроительному облику эскизы будущей школы на Южном берегу. Как рассказали в мэрии, учреждение будет 3−4-этажным, а площадь объекта составит почти 19 тысяч «квадратов».
Концептуально авторы разделили школу на три части: «ядро» — это общественные помещения, в левом крыле будут образовательные кабинеты, правое же отдали под аудитории творческой направленности.
Авторы предлагают использовать кирпичную кладку темно-кирпичного, графитового и светло-рыжего цветов. Однако члены комиссии предложили архитекторам сделать школу визуально теплее.
Проектирование объекта, с учетом получения положительного заключения госэкспертизы, должно завершиться до конца ноября 2025 года.
— Ориентировочный срок строительства школы — не менее двух лет, — рассказал Сергей Шикунов, заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства.
Учреждение рассчитано на 1100 мест (здание появится около дома на улице Южная Набережная, 10). Разработку документации ведет компании «Гражданпроект».
Ранее мы писали, что в Красноярске только после вмешательства прокуратуры в многоквартирном доме на улице Новосибирская установили пандус.