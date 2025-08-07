Восемь поездов в направлении Крыма задерживаются

«В пути следования задерживаются поезда “Таврия”. Время задержки на 12.00 мск: в Крым: № 585 Волгоград — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, № 92 Москва — Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа, № 173 Москва — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5 часов, № 163 Москва — Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов, № 28 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4 часа, № 474 Смоленск — Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1,5 часа, № 97 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 1 час», — говорится в сообщении компании.