Восемь поездов в направлении Крыма задерживаются

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тринадцать поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути, восемь из них в направлении полуострова и пять — оттуда, сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».
«В пути следования задерживаются поезда “Таврия”. Время задержки на 12.00 мск: в Крым: № 585 Волгоград — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, № 92 Москва — Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа, № 173 Москва — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5 часов, № 163 Москва — Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов, № 28 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4 часа, № 474 Смоленск — Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1,5 часа, № 97 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 1 час», — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что из Крыма задерживаются пять поездов, три из них отправлением 6 августа: № 178 Симферополь — Санкт-Петербург, задержка 6 часов, № 174 Евпатория — Москва, задержка 5 часов и № 92 Севастополь — Москва, задержка 7 часов. Два — отправлением 7 августа: № 98 Симферополь — Москва, задержка 4 часа, № 76 Симферополь — Омск, задержка 3 часа.
«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — отметили в компании-перевозчике.