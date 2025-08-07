В Молдове ожидается самая сильная магнитная буря за последние 2 месяца: Но зато жители нашей страны могут увидеть северное сияние — сообщаем, когда ждать чуда

Согласно последним расчетам, момент прилёта к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось. Так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов, ранее предполагалось, что касание планеты либо вообще не произойдёт, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества. После последнего пересчёта, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее.
На настоящий момент приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня. Согласно шкале космической погоды события данного масштаба считаются средними, но способны воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, приводить к отличиям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого и влиять на распространения радиоволн.
Полярные сияния при бурях такого уровня обычно видны до широт 60 градусов, но иногда спускаются до широты 50 градусов.
Можно заметить, что начало ухудшения геомагнитной обстановки ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу, так как за несколько часов до прихода плазменного облака, Земля войдёт в зону действия очередной крупной корональной дыры, что приведёт к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю.
В целом, ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной. Только за вчерашний день произошло 18 вспышек, почти все из которых наблюдались около линии Солнце-Земля. Прогнозы в этой связи радикально меняются при каждом обновлении. Рекомендуем смотреть на них почаще.
Заметим также, что завтрашний прогноз на бурю очень чувствителен к фактическому направлению движения плазменного облака, поскольку удар идёт всё же по касательной. Достаточно, чтобы траектория выброшенного вещества отклонилась от расчетной всего на 3−5 градусов, чтобы буря не произошла. Впрочем, это работает и в другую сторону: если выброс отклонится в сторону планеты, может произойти буря более высокого балла. Вероятность этого составляет 5%.
Прогноз на видимость полярных сияний в ночь с пятницы на субботу будет сформирован после начала геомагнитных событий, когда станет понятна их фактическая мощность.
Источник: Космическая погода — xras.ru.
Прогноз магнитных бурь. Фото: xras.ru Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Прогноз магнитных бурь. Фото: xras.ru.
Читайте также:
В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальные тюремные сроки?
У ПАС получается весьма идиотская предвыборная программа (далее…).
Пенсионерка продает комнатные цветы на улицах Кишинева: «После оплаты коммуналки остается мизер, когда здоровье позволяет, приходится продавать растения».
По словам пенсионерки Веры, выживать ей помогают оптимизм и положительный настрой [видео] (далее…).
Молдавский олигарх Плахотнюк пообещал вернуться и «сбросить власть»: «Если их оставить ещё на четыре года, от страны ничего не останется» — ПАС и нормальная жизнь несовместимы.
Влад Плахотнюк выступил с новым заявлением (далее…).