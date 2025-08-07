В Молдове ожидается самая сильная магнитная буря за последние 2 месяца: Но зато жители нашей страны могут увидеть северное сияние — сообщаем, когда ждать чуда

Заметим также, что завтрашний прогноз на бурю очень чувствителен к фактическому направлению движения плазменного облака, поскольку удар идёт всё же по касательной. Достаточно, чтобы траектория выброшенного вещества отклонилась от расчетной всего на 3−5 градусов, чтобы буря не произошла. Впрочем, это работает и в другую сторону: если выброс отклонится в сторону планеты, может произойти буря более высокого балла. Вероятность этого составляет 5%.