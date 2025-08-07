В Таиланде «кошка-преступница» родила котят

Однако дальше произошло неожиданное. В тот же вечер кошка, которую позже назвали Нуб Тэнг, что в переводе — «считающая деньги», начала рожать. Пакесук сразу понял, что ее агрессия могла быть вызвана стрессом и схватками. Котята появились на свет дома у офицера, где уже было все готово для временных постояльцев.