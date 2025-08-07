В Таиланде «кошка-преступница» родила котят

По словам сотрудника изданию What’s The Jam, короткошерстную кошку в розовой шлейке привел в участок местный житель. Пакесук, известный любовью к животным, решил оставить найденыша на ночь, пока не отыщется владелец. Однако пушистая гостья оказалась не в духе: поцарапала и укусила нескольких сотрудников, включая самого офицера.
Соблюдая «протокол», полицейский в шутку «обвинил» ее в нападении на служащих. Он опубликовал фото кошки в соцсетях с подписью: «Задержана за нападение на полицейских. Ждем хозяина, чтобы забрал ее под залог». Пост сразу стал вирусным, набрав более 23 тысяч лайков и 12 тысяч репостов.
Однако дальше произошло неожиданное. В тот же вечер кошка, которую позже назвали Нуб Тэнг, что в переводе — «считающая деньги», начала рожать. Пакесук сразу понял, что ее агрессия могла быть вызвана стрессом и схватками. Котята появились на свет дома у офицера, где уже было все готово для временных постояльцев.
Позже в участок пришел владелец Нуб Тэнг. Он принес кошке новый ошейник с кружевом. Перед тем как отпустить мать с потомством, в участке сделали мемный снимок, где кошка якобы подписывает протокол лапами. Комментарий под фото: «Я просто была голодна и беременна».
Пакесук дал ей шуточное предупреждение: «Пусть в следующий раз ведет себя вежливее. Но, пожалуй, ее можно понять».