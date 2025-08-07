В Москве пройдет фестиваль «День Индии»

Десятый фестиваль «День Индии “пройдет в ландшафтном парке “Остров мечты” с 14 по 17 августа. Он приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.