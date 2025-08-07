В Москве пройдет фестиваль «День Индии»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Провести свадебную церемонию, стилизованную под индийский обряд, с соблюдением национальных традиций, можно будет в рамках юбилейного фестиваля «День Индии» в столице, сообщили в организационном комитете фестиваля.
«Уже связанные узами брака пары ждут для проведения индийских свадебных церемоний. Жених и невеста совершат семь шагов вокруг священного огня, принесут клятвы, получат обереги, которые защитят семейный союз. Ожидается, что участие в церемонии примут более 100 пар», — говорится в сообщении.
Кроме того, посетители смогут получить личную консультацию индийского астролога и задать волнующие вопросы о будущем, добавили там. Также, в рамках фестиваля пройдет праздник холи, который вновь соберёт поклонников сухих индийских красок.
Организаторы отметили, что впервые в истории фестиваля появиться возможность познакомиться с историей ритуала Маха Кумбха Мела — одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг.
Десятый фестиваль «День Индии “пройдет в ландшафтном парке “Остров мечты” с 14 по 17 августа. Он приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.