Шесть крупных белорусских банков предупредили о сбоях в работе карт 9 августа.

В пресс-службе «Беларусбанка» уточнили, что по причине проведения «Банковским процессинговым центром» работ 9 августа в период с 00.00 до 05.00, возможны краткосрочные перерывы в работе карт. Могут наблюдаться сложности в момент проведения операций по картам в сети организаций торговли, в пунктах выдачи наличных, а также банкоматах и устройствах самообслуживания.