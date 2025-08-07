Шесть крупных белорусских банков предупредили о сбоях в работе карт 9 августа.
В пресс-службе «Беларусбанка» уточнили, что по причине проведения «Банковским процессинговым центром» работ 9 августа в период с 00.00 до 05.00, возможны краткосрочные перерывы в работе карт. Могут наблюдаться сложности в момент проведения операций по картам в сети организаций торговли, в пунктах выдачи наличных, а также банкоматах и устройствах самообслуживания.
Про вероятные перебои в названную дату также сообщили «Сбер банк», «Банк Дабрабыт», «Паритетбанк». Сбои в работе банковских карт могут наблюдаться 9 августа у клиентов «Нео Банк Азия», «Банк Решение».
