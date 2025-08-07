МИД раскрыл детали гибели гражданки Беларуси во время сплава в Бурятии. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Ранее сообщалось, что в Бурятии белорусская туристка погибла, упав в реку во время сплава. Согласно предварительной информации, группа из пяти белорусских туристов совершала сплав по реке. В лодке находилась и супружеская пара. В МИД отметили, что в какой-то момент женщина выпала за борт.
«Женщина выпала за борт, супруг попытался спасти ее, прыгнув в воду, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — привели подробности случившегося в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что мужчина смог самостоятельно выбраться на берег. Что касается остальных членов группы, то они не пострадали. На данный момент группа остается на месте под наблюдением спасателей.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, в течение ближайших 36 часов планируется эвакуация. Вместе с тем МИД и посольство Беларуси в России находятся в постоянном контакте с местными органами власти, а также спасательными службами. Ситуация находится на особом контроле.
В МИД Беларуси выразили слова соболезнования семье и близким погибшей, подчеркнув, что вся консульская помощь будет оказана.
