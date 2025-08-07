Ричмонд
Только не в пищевую пленку. В Пулково рассказали, во что лучше упаковывать чемоданы

Петербургский аэропорт Пулково призвал своих пассажиров не упаковывать чемоданы перед полетами в пищевую пленку. Она может нарушить работу багажной системы. Подробнее об этом 7 августа сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

В случае, если чемодану или дорожной сумке необходима дополнительная защита для перевозки, Пулково просит воспользоваться сервисом упаковки багажа в зоне регистрации. Там используется специальная пленка, которая не прилипает к другим предметам.

Помимо этого, для своих чемоданов вы можете использовать тканевые чехлы.

6 августа в Пулково произошел технический сбой из-за того, что пищевая пленка намоталась на одну из деталей в багажной системе. В результате этого часть багажа вовремя не была доставлена пассажирам.