Только не в пищевую пленку. В Пулково рассказали, во что лучше упаковывать чемоданы

В случае, если чемодану или дорожной сумке необходима дополнительная защита для перевозки, Пулково просит воспользоваться сервисом упаковки багажа в зоне регистрации. Там используется специальная пленка, которая не прилипает к другим предметам.
Помимо этого, для своих чемоданов вы можете использовать тканевые чехлы.
6 августа в Пулково произошел технический сбой из-за того, что пищевая пленка намоталась на одну из деталей в багажной системе. В результате этого часть багажа вовремя не была доставлена пассажирам.