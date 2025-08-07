Шахматы развивают память у дошкольников, что полезно для освоения математики

«Результаты исследования показали, что дошкольники, занимающиеся шахматами более полугода, демонстрируют более высокие показатели зрительно-пространственной рабочей памяти по сравнению с их сверстниками, не играющими в шахматы. Юные шахматисты лучше запоминают и воспроизводят расположение объектов в пространстве, что является важным навыком для обучения и повседневной жизни», — уточнили в вузе.