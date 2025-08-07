В Башкирии растет число пострадавших от клещей

Туристам при посещении леса рекомендуется одеться так, чтобы затруднить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для их обнаружения. В первую очередь, это однотонная светлая одежда, на которой темный клещ будет земетен. При этом воротник, манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже. Также необходимо верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки — в сапоги или носки с плотной резинкой. На голову обязательно надеть капюшон, если его нет — заправить волосы под косынку или шапку.