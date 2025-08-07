Чемпионка мира по ММА Ангелина Стрекалина рассказала девушкам об упражнениях для стройности, силы и выносливости

«Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток (не прогибайтесь в пояснице и не поднимайте таз). Смотрите вниз, шею расслабьте. Далее медленно сгибайте локти, опуская корпус к полу. Направляйте их немного в стороны (примерно под углом в 45 градусов к корпусу). Опускайтесь, пока грудь не будет примерно в 5−10 сантиметрах от пола или локти не согнутся примерно под углом в 90 градусов», — уточнила Стрекалина.