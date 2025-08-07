Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусор в Узбекистане планируют перерабатывать по немецкой технологии

Немецкая компания AMK Global может стать участником проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в Ташкентской области, сообщила пресс-служба регионального хокимията.

Источник: Хокимият Ташкентской области

Переговоры с президентом компании Андреасом Карстеном провел хоким области Зоир Мирзаев. Встреча главы региона с немецкими предпринимателями прошла в здании Генконсульства Узбекистана во Франкфурте-на-Майне.

Основная деятельность AMK Global связана с развитием альтернативной энергетики и экологичной переработкой отходов. Компания предоставляет комплексную экспертизу по инфраструктурным проектам, помогает с получением разрешений, финансирования и логистикой. Фирма активно работает в государствах СНГ.

Также хоким обсудил перспективы узбекско-немецкого сотрудничества с основателем винодельческого бренда Kegler Фердинандом Кеглером.