Мусор в Узбекистане планируют перерабатывать по немецкой технологии

Переговоры с президентом компании Андреасом Карстеном провел хоким области Зоир Мирзаев. Встреча главы региона с немецкими предпринимателями прошла в здании Генконсульства Узбекистана во Франкфурте-на-Майне.
Основная деятельность AMK Global связана с развитием альтернативной энергетики и экологичной переработкой отходов. Компания предоставляет комплексную экспертизу по инфраструктурным проектам, помогает с получением разрешений, финансирования и логистикой. Фирма активно работает в государствах СНГ.
Также хоким обсудил перспективы узбекско-немецкого сотрудничества с основателем винодельческого бренда Kegler Фердинандом Кеглером.