Мусор в Узбекистане планируют перерабатывать по немецкой технологии

Основная деятельность AMK Global связана с развитием альтернативной энергетики и экологичной переработкой отходов. Компания предоставляет комплексную экспертизу по инфраструктурным проектам, помогает с получением разрешений, финансирования и логистикой. Фирма активно работает в государствах СНГ.