Кинолог назвал опасной моду на веганство среди собак

Кинолог напомнил, что собаки — не люди: у них иное строение пищеварительной системы. Клыки, короткий кишечник и высокая кислотность желудка — все это говорит о принадлежности к хищникам. Организм собаки способен усваивать растительную пищу лишь в отсутствие животной, но полноценного набора аминокислот из нее не получить.