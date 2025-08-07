Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинолог назвал опасной моду на веганство среди собак

Попытки перевести собак на вегетарианское или веганское питание — результат очеловечивания питомцев и проецирования на них собственных привычек. Об этом сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Кинолог напомнил, что собаки — не люди: у них иное строение пищеварительной системы. Клыки, короткий кишечник и высокая кислотность желудка — все это говорит о принадлежности к хищникам. Организм собаки способен усваивать растительную пищу лишь в отсутствие животной, но полноценного набора аминокислот из нее не получить.

«Растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот. Их нехватка особенно опасна для щенков — может привести к проблемам со здоровьем», — отметил Голубев.

Собаки действительно адаптировались к растительной пище за тысячелетия одомашнивания, но нуждаются в продуктах животного происхождения.

На растительной диете они способны выжить, но не развиваться полноценно.

Тем, кто не приемлет мяса, Голубев советует выбирать готовые промышленные корма. Сегодня на рынке есть составы с мясом, рыбой, яйцами, а также продукты на основе белка насекомых. Последние дополняются необходимыми ингредиентами и могут использоваться на постоянной основе.

Эксперт подчеркнул, что при выборе корма следует ориентироваться не на взгляды владельца, а на потребности животного. Лучшее решение — консультация с ветеринаром.