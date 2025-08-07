Кинолог назвал опасной моду на веганство среди собак

Кинолог напомнил, что собаки — не люди: у них иное строение пищеварительной системы. Клыки, короткий кишечник и высокая кислотность желудка — все это говорит о принадлежности к хищникам. Организм собаки способен усваивать растительную пищу лишь в отсутствие животной, но полноценного набора аминокислот из нее не получить.
«Растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот. Их нехватка особенно опасна для щенков — может привести к проблемам со здоровьем», — отметил Голубев.
Собаки действительно адаптировались к растительной пище за тысячелетия одомашнивания, но нуждаются в продуктах животного происхождения.
Тем, кто не приемлет мяса, Голубев советует выбирать готовые промышленные корма. Сегодня на рынке есть составы с мясом, рыбой, яйцами, а также продукты на основе белка насекомых. Последние дополняются необходимыми ингредиентами и могут использоваться на постоянной основе.
Эксперт подчеркнул, что при выборе корма следует ориентироваться не на взгляды владельца, а на потребности животного. Лучшее решение — консультация с ветеринаром.