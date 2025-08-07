Объезд аварийного моста вызвал возмущение воронежцев

«Мост через реку Ведугу закрыли на целый год! А новый проезд через Ендовище осилит не каждая машина: дорога вся в ямах, да ещё и очень узкая, приходится ехать со скоростью 5 км/ч, а поток очень большой. И ладно, сейчас лето, но впереди учебный год, машин ещё прибавится. Что делать?» — недоумевают жители Семилукского района, обратившиеся в нашу редакцию.
В проблеме разбирался «АиФ-Воронеж».
Нет асфальта.
Вереница машин, гул и пыль столбом. Мост через реку Ведугу автодороги «Семилуки — Землянск» закрыли на капитальный ремонт ещё в мае. Для легкового транспорта (массой до 3,5 тонн) создали альтернативный проезд.
«С целью сокращения неудобств, в первую очередь для жителей района, объезд будет организован по территории села Ендовище: через улицы Калинина, Олега Кошевого, Зои Космодемьянской, Красноармейской», — сообщили власти Семилукского района.
Транзитный грузовой транспорт должен объезжать закрытый участок через Землянск, Нижнюю Ведугу, Старую Ведугу и посёлок Латная.
«Испытали на себе новый объезд, просто жесть особенно крутой бугор, асфальт только с начала и конца дороги, далее стиральная доска, в некоторых местах две машины не разъехались», — сразу же стали возмущаться пользователи соцсетей.
Недовольными оказались все: и местные жители, и многочисленные дачники, и особенно — жители села Ендовище, через которое сейчас пролегает проезд. Транспорт идёт прямо по центру села, где как раз располагаются ДК, почта, ФАП, по опасной теперь улице ходят дети, чтобы уехать в школу.
«Хорошо, сделали переправу — но там нет асфальта, крутая гора с поворотом. Как “скорая” проедет по этой дороге? И как тут можно будет ездить по грязи или снегу?» — переживают водители личных авто.
Водителям фур повезло ещё меньше. Здесь проезд для них запрещён, и дорога до Землянска занимает теперь вдвое больше времени. Впрочем, многие игнорируют все запреты, что только усугубляет ситуацию.
Как рассказали в Семилукском муниципальном районе, мост через реку Ведугу закрыли в связи с тем, что на нём были выявлены дефекты, которые угрожали безопасности передвижения автотранспорта, в их числе — разрушение полотна, износ опор и устаревшее ограждение. Сам мост был построен в 1979 году, а его реконструкция в последний раз проводилась аж 29 лет назад — в 1996 году.
«Протяжённость существующей объездной дороги составляет порядка 3,5 километров, половина из которых имеет асфальтовое покрытие», — добавили в администрации.
Конечно, больше всего нареканий вызывает проезд по второй половине дороги — так называемой грунтовке.
«Это жесть!!! Пылевой туман, в домах стоит запах бензина и выхлопов высаженная рассада гибнет. Грузовики и камазы ездят. Детям на улицу не выйти — движение хлеще, чем в городе», «Неужели нельзя было подготовиться к этому ремонту? Засыпать грунтовую дорогу хотя бы срезом. Подремонтировать асфальтированную дорогу, а мы сейчас объезжаем ямы как в картинге. Сейчас уже высокая трава вдоль дороги, на некоторых участках уже почти кусты. Что, окосить тоже нельзя?» — негодуют как местные жители, так и водители.
Из экономии.
Районные власти рассказали, что «принимают меры для улучшения условий проезда по объездной дороге». Ранее был обустроен временный мостовой переход, расширены участки на спуске/подъёме, проведено грейдирование. Периодически засыпаются образовавшиеся ямы.
«В связи с большим транспортным потоком, проходящим по дороге, состояние грунтового полотна ухудшилось, поэтому обслуживающая организация осуществила отсыпку срезом участка дороги. 29 июля проведено повторное грейдирование опасного участка спуска/подъёма», — утверждают в райадминистрации.
В правительстве региона отметили, что завершение ремонта моста через реку Ведугу по контракту намечено на 30 июня 2026 года.
"Согласно предусмотренным проектным решениям объезд ремонтируемого объекта предполагается по существующей сети автомобильных дорог общего пользования. Данное решение принято с учётом необходимости экономии бюджетных средств при проведении работ по капитальному строительству, геологическим и гидрологическим условиям русла р. Ведуга, наличия плотной сложившейся застройки Семилукского сельского поселения.
Строительство автомобильных дорог на территории с. Ендовище по ул. Олега Кошевого и ул. Калинина… потребует повторного проведения государственной экспертизы проектной документации, дополнительных инженерных изысканий.., что неизбежно привело бы к увеличению сроков и стоимости реализации капитального ремонта путепровода, что, учитывая состояние мостового сооружения, недопустимо в текущих условиях", — прокомментировали в облправительстве.
Между тем, работа на аварийном мосту кипит: с переправы снимают покрытие, демонтируют отбойники. По сути, мост планируют полностью снести и возвести новый. Там проложат современную систему водоотведения, установят ограждение. Так что дорога станет намного комфортнее. Кстати, есть надежда, что впервые проехать по ней автомобилисты смогут раньше запланированного срока. Правда, ненамного — в лучшем случае, на месяц-два быстрее.