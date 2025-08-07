Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минсктранс» сказал о «тревожных кнопках» у водителей и контролеров транспорта

«Минсктранс» сообщил, что «тревожные кнопки» появились у водителей и контролеров общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал о «тревожных кнопках» у водителей и контролеров транспорта. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В организации подчеркнули: для оперативного пресечения нарушений общественного порядка, которые совершаются в транспорте, а также в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья водителей и пассажиров, в городском общественном транспорте были установлен и уже работает функционал «тревожной кнопки».

В «Минсктрансе» добавили, что основанием для вызова милиции является совершение со стороны белорусов административных правонарушений, преступлений, различного рода происшествия.

«Тревожная кнопка» появилась и в смартфоне контролеров", — уточнили в пресс-службе.

В организации обратили внимание, что попытка скрыться с места ведения административного процесса или же препятствовать его ведению служит основанием для вызова сотрудников Департамента охраны.

Тем временем Мингорисполком сообщил про оплату картой в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Ранее мы писали, что белорусы смогут посетить ферму по выращиванию креветок с дегустацией.

Кроме того, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.