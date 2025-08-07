«Минсктранс» сказал о «тревожных кнопках» у водителей и контролеров транспорта

В организации подчеркнули: для оперативного пресечения нарушений общественного порядка, которые совершаются в транспорте, а также в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья водителей и пассажиров, в городском общественном транспорте были установлен и уже работает функционал «тревожной кнопки».