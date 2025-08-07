«Минсктранс» сказал о «тревожных кнопках» у водителей и контролеров транспорта. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
В организации подчеркнули: для оперативного пресечения нарушений общественного порядка, которые совершаются в транспорте, а также в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья водителей и пассажиров, в городском общественном транспорте были установлен и уже работает функционал «тревожной кнопки».
В «Минсктрансе» добавили, что основанием для вызова милиции является совершение со стороны белорусов административных правонарушений, преступлений, различного рода происшествия.
«Тревожная кнопка» появилась и в смартфоне контролеров", — уточнили в пресс-службе.
В организации обратили внимание, что попытка скрыться с места ведения административного процесса или же препятствовать его ведению служит основанием для вызова сотрудников Департамента охраны.
Тем временем Мингорисполком сообщил про оплату картой в автобусах, троллейбусах и трамваях.
