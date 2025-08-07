Ричмонд
Проезд по Таврической улице ограничат почти до конца 2027 года

Работы будут проводиться с 9 августа 2025 года по 14 октября 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

С 9 августа в шести районах Петербурга будут введены временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в ГАТИ, изменения связаны с проведением ремонтных работ и реконструкцией коммуникаций.

— Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения, — отмечается в сообщении.

В Центральном районе движение ограничат на Таврической улице у дома 35 с 9 августа по 14 октября 2027 года. В Василеостровском районе с 9 по 11 августа работы затронут перекресток Малого проспекта В. О. с 6-й и 7-й линиями.

В Красносельском районе 9—10 августа закроют участок Земской улицы от Таллинского шоссе до дома 34. В Московском районе ограничения продлятся до 2 октября на Кубинской улице от Митрофаньевского шоссе до Благодатной улицы.

В Красногвардейском районе 9—10 августа перекроют улицу Александра Ульянова от Среднеохтинского проспекта до улицы Пугачева. В Адмиралтейском районе с 7 по 14 августа ограничат движение по Старо-Петергофскому проспекту, а 9—10 августа закроют участок Курляндской улицы.