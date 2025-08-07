Проезд по Таврической улице ограничат почти до конца 2027 года

С 9 августа в шести районах Петербурга будут введены временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в ГАТИ, изменения связаны с проведением ремонтных работ и реконструкцией коммуникаций.
— Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения, — отмечается в сообщении.
В Центральном районе движение ограничат на Таврической улице у дома 35 с 9 августа по 14 октября 2027 года. В Василеостровском районе с 9 по 11 августа работы затронут перекресток Малого проспекта В. О. с 6-й и 7-й линиями.
