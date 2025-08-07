Ричмонд
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиков

10 августа волгоградских болельщиков после матча «Ротора» и «Уфы» развезут две дополнительные электрички, проезд в которых будет бесплатным. Рейсы организовали в спортивном клубе «Ротор».

Ускоренные пригородные поезда, как и ранее, пойдут до Шпалопропитки и Волжского:

  • № 6339 — Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:00 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 22:06 (без остановок на Дворце спорта, ВолгоГРЭС, завод имени Кирова, Лесобаза);
  • № 6437/6438 — Волгоград-1 — Волжский отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:09 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 21:47. Электричка не остановится на Бакинской, Вишневой, Верхнезареченской.

Напомним, игра состоится 10 августа в 18−30 ч. на «Волгоград Арене».