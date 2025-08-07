В Омске при поддержке ОНПЗ запустили аудиогид для пассажиров троллейбуса № 4

В Омске появился уникальный аудиогид для пассажиров одного из самых популярных и протяженных маршрутов — троллейбуса № 4. Проект реализован благодаря грантовой поддержке конкурса «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Авторы идеи получили финансирование от Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ).
Ко Дню города был презентован мобильный гид, который рассказывает об истории Омска на протяжении всего маршрута троллейбуса. 38 аудиодорожек, соответствующих числу остановок, познакомят пассажиров с историей зданий, улиц, памятников и других достопримечательностей, встречающихся в пути. Аудиогид доступен бесплатно: для прослушивания лекций достаточно смартфона с наушниками и доступом к QR-коду, который транслируется на видеоэкранах внутри троллейбусов и будет размещен на остановках.
«Проект направлен на популяризацию интереса к истории нашего города. Теперь у пассажиров есть возможность по-новому взглянуть на Омск, слушая увлекательные факты и любуясь видами за окном. Аудиогид создан в рамках культурно-просветительского проекта “Следующая остановка”, — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. Он также поблагодарил ОНПЗ за многолетнее сотрудничество и поддержку значимых социальных инициатив.
Маршрут троллейбуса № 4 проходит через центр города, соединяя железнодорожный вокзал и Омский нефтеперерабатывающий завод. Интересно, что 2025 год станет юбилейным как для ОНПЗ, который отметит свое 70-летие, так и для омского электротранспорта: первые троллейбусы появились в городе в ноябре 1955 года. Сегодня протяженность троллейбусной сети составляет более 150 км, а ежедневно маршрут № 4 используют более 15 тысяч человек.
«Это одна из двенадцати социальных инициатив, которую мы поддержали в этом году в рамках грантового конкурса. Конечная остановка маршрута № 4 находится у нашего завода, и сотни наших сотрудников ежедневно пользуются этим троллейбусом. Мы уверены, что аудиогид поможет жителям и гостям города узнать больше не только об Омске, но и о нашем предприятии, его истории и значении для региона», — рассказал о проекте генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Грантовый конкурс «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» — ключевой механизм поддержки инициатив местных сообществ в регионах присутствия компании. С 2013 года на гранты было реализовано около 1200 социальных проектов в сферах образования, спорта, культуры, экологии и других направлений.