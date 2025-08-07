В Омске при поддержке ОНПЗ запустили аудиогид для пассажиров троллейбуса № 4

«Это одна из двенадцати социальных инициатив, которую мы поддержали в этом году в рамках грантового конкурса. Конечная остановка маршрута № 4 находится у нашего завода, и сотни наших сотрудников ежедневно пользуются этим троллейбусом. Мы уверены, что аудиогид поможет жителям и гостям города узнать больше не только об Омске, но и о нашем предприятии, его истории и значении для региона», — рассказал о проекте генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.