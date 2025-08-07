Часть Металлургического района Челябинска останется без воды на 9 часов

Об этом предупреждает МУП «ПОВВ».
Уточняется, что 8 августа с 10:00 до 19:00 будут проводиться плановые ремонтные работы на водопроводной сети.
Подача воды будет приостановлена в жилые дома, соцучреждения, административные здания. Горожан просят сделать запас.
Жилые дома:
— улица Вишнегорская, 6, 10, 10-А, 12, 14, 16, 18;
— улица Дегтярева, 1, 2, 3, 3-А, 4, 4-А, 5, 7, 7-А, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35-А, 39, 40, 40-А, 41, 41-А, 43, 43-А, 44, 46, 48;
— улица Лазурная, 1, 3, 8-А, 10;
— улица Аавелецкая, 10, 10-А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
— улица Вахтангова, 1, 2, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 8, 10, 10-А;
— улица Трудовая, 1, 3, 7, 9-А, 11, 15, 17-А, 18, 19, 21, 23, 25-А, 27-А, 29, 29-А, 31, 33, 35;
— улица Приборостроителей, 1, 1-А, 3-А, 4, 6, 8, 8-А, 10, 10-А, 12, 16-А, 22;
— улица Уржумская, 4;
— улица 60-летия Октября, 2, 3, 3-А, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 16-А, 18, 18-А, 20, 20-А, 22, 22-А, 24, 24-А, 28, 30, 32, 32-А, 34, 36, 38, 38-А, 38-Б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56;
— улица Сталеваров, 1, 1-А, 3, 3-А, 3-Б, 14, 16, 16-А, 20, 20-А, 22, 26, 28, 30;
— улица Румянцева, 1, 3, 5;
— улица Коммунистическая, 6, 6-А, 8, 10, 10-А;
— улица Павелецкая 2-я, 36.
Объекты социальной инфраструктуры и административные здания:
— улица Дегтярева, 33, 37, 42;
— улица Лазурная, 2, 6, 10-А, 12, 14;
— улица Трудовая, 4, 5-А, 10, 16, 19-А, 25-Б, 27-Б, 35-А;
— улица Приборостроителей, 18, 18-А;
— улица Сталеваров, 5, 7, 10, 18;
— улица 60-летия Октября, 5, 6-А, 12, 16-Б, 26, 26-А, 28-А, 30-А, 32-А/1, 46, 46-А, 48-А;
— улица Павелецкая, 8;
— улица Коммунистическая, 8-А;
— улица Дегтярева, 5-А.