В Омске создают мозаичное панно для часовни гимназии в Стаханове

В Омской духовной семинарии продолжается работа над проектом мозаичного панно для часовни гимназии № 11 в Стаханове (ЛНР). Мозаичное панно создают студенты под руководством профессионального мастера Николая Позднякова.
На нескольких встречах участники проекта изучили технику составления мозаики, научились готовить и наносить раствор, подготавливать фрагменты смальты нужного размера и формы, а также укладывать их на поверхность будущего панно. Это важный этап работы, который требует внимательности, терпения и мастерства.
Проект реализуется Омской духовной семинарией в рамках программы «Красотой поддержим мир», которая получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Инициатива направлена на сохранение культурного наследия и укрепление духовных связей между регионами России и Луганской Народной Республики.
