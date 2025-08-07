В Омске создают мозаичное панно для часовни гимназии в Стаханове

На нескольких встречах участники проекта изучили технику составления мозаики, научились готовить и наносить раствор, подготавливать фрагменты смальты нужного размера и формы, а также укладывать их на поверхность будущего панно. Это важный этап работы, который требует внимательности, терпения и мастерства.