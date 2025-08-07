Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске создают мозаичное панно для часовни гимназии в Стаханове

Работы идут в Омской духовной семинарии.

Источник: Комсомольская правда

В Омской духовной семинарии продолжается работа над проектом мозаичного панно для часовни гимназии № 11 в Стаханове (ЛНР). Мозаичное панно создают студенты под руководством профессионального мастера Николая Позднякова.

На нескольких встречах участники проекта изучили технику составления мозаики, научились готовить и наносить раствор, подготавливать фрагменты смальты нужного размера и формы, а также укладывать их на поверхность будущего панно. Это важный этап работы, который требует внимательности, терпения и мастерства.

Проект реализуется Омской духовной семинарией в рамках программы «Красотой поддержим мир», которая получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Инициатива направлена на сохранение культурного наследия и укрепление духовных связей между регионами России и Луганской Народной Республики.

Ранее мы писали, что Омский суд вернул епархии здание исторического монастыря.