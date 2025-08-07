Жителей Башкирии предупреждают о крупном граде

В Башкирии в ближайшие сутки жителей республики ожидает резкое ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу регионального МЧС, небо затянут облака, а также ожидаются обильные осадки. По словам синоптиков, местами пройдут мощные ливни, сопровождающиеся грозами. В отдельных районах возможен даже крупный град.
Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, но во время грозовых фронтов его порывы могут усиливаться до 15−20 м/с. Ночные температуры составят +13…+18°C, дневные — +20…+25°C.
