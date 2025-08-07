Ричмонд
Федорищев поздравил строителей с праздником и вручил награды ветеранам отрасли

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником.

В ходе торжественной встречи он подчеркнул важность их труда для развития региона и государства.

«Труд строителей — это фундамент благополучия не только для Самарской области, но и для нашей великой страны. Именно вы создаете то, где мы живем, работаем и мечтаем», — сказал Федорищев.

Особое внимание было уделено ветеранам отрасли. Почетную медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Олег Веревкин — за преданность профессии и реализацию проекта «Золотое наследие», посвящённого сохранению памяти о ветеранах строительства.

Высокой награды удостоился и легендарный самарский строитель Михаил Васильевич Макаренко, чей стаж составляет 60 лет. Ему вручили Почётный знак «За труд во благо земли Самарской».

Губернатор отметил, что сегодня строители региона участвуют в масштабных проектах: возводят доступное жильё, школы, больницы, спортивные и культурные центры, дороги и мосты.

Многие из них вносят вклад в восстановление территорий, пострадавших от действий киевского режима.

«Дорогие наши строители! Нам много предстоит сделать для развития региона. Мы вами гордимся и верим, что всё получится», — добавил глава области.

————.

