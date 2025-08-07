Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-тренер «Крыльев Советов» Тарханов: Ахметов был бы ведущим игроком в Киргизии

Бывший наставник волжан Александр Тарханов оценил уровень 27-летнего полузащитника «зелено-бело-синих» Ильзата Ахметова.

Бывший наставник волжан Александр Тарханов оценил уровень 27-летнего полузащитника «зелено-бело-синих» Ильзата Ахметова.

Футболист принадлежит «Зениту». Однако петербургский клуб отдал его в аренду в Самару. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

До «сине-бело-голубых» воспитанник «Академии Коноплева» выступал за «Краснодар», ЦСКА и казанский «Рубин». Причем в Тольятти перебрался еще в детстве из Бишкека.

«Только от самого Ильзата зависит, сможет ли он заиграть в “Крыльях”. Сложно сказать, почему его карьера пошла на спад. В целом, он умеет играть и обладает очень хорошей техникой. Считаю, что в той же Киргизии был бы ведущим футболистом», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Недавно волжане отправили в аренду в столичный «Велес» 22-летнего форварда Павла Попова.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.