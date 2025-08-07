Экс-тренер «Крыльев Советов» Тарханов: Ахметов был бы ведущим игроком в Киргизии

«Только от самого Ильзата зависит, сможет ли он заиграть в “Крыльях”. Сложно сказать, почему его карьера пошла на спад. В целом, он умеет играть и обладает очень хорошей техникой. Считаю, что в той же Киргизии был бы ведущим футболистом», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».