Экс-тренер «Крыльев Советов» Тарханов: Ахметов был бы ведущим игроком в Киргизии

Бывший наставник волжан Александр Тарханов оценил уровень 27-летнего полузащитника «зелено-бело-синих» Ильзата Ахметова.
Футболист принадлежит «Зениту». Однако петербургский клуб отдал его в аренду в Самару. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Только от самого Ильзата зависит, сможет ли он заиграть в “Крыльях”. Сложно сказать, почему его карьера пошла на спад. В целом, он умеет играть и обладает очень хорошей техникой. Считаю, что в той же Киргизии был бы ведущим футболистом», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».
Недавно волжане отправили в аренду в столичный «Велес» 22-летнего форварда Павла Попова.
