«У нас тут жуткий ливень». Петербург снова заливает — видео

Дождь заглянул и в Красносельский район города. Он неслабо поливает Авангардную улицу. Осадки обрушились и на Парголово. Судя по сервису «Яндекс. Карты», к 13:30 они накрыли практически весь Петербург и большую часть Ленобласти. В Невском районе города солнце пока борется с тучами. Обильные дожди идут в Красном Селе, Парголово, Колпино, Гатчине и Кингисеппе.