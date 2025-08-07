Ричмонд
«У нас тут жуткий ливень». Петербург снова заливает — видео

В Петербург снова заглянул дождь. Прямо сейчас он идет во многих районах города. Кадрами делятся фотокорреспондент и читатели «Фонтанки».

Источник: Фонтанка.ру

Проспект Ветеранов начало заливать днем 7 августа.

«У нас тут жуткий ливень. Его на видео не очень видно, но он прям сильный», — рассказала местная жительница.

Дождь заглянул и в Красносельский район города. Он неслабо поливает Авангардную улицу. Осадки обрушились и на Парголово. Судя по сервису «Яндекс. Карты», к 13:30 они накрыли практически весь Петербург и большую часть Ленобласти. В Невском районе города солнце пока борется с тучами. Обильные дожди идут в Красном Селе, Парголово, Колпино, Гатчине и Кингисеппе.

В районе 14 часов осадки потихоньку начнут отходить от Петербурга и еще больше сдвинутся в область. Полностью дожди покинут регион к 17 часам.

5 августа в Колпино выпало больше половины месячной нормы осадков.